الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد طريق "طنطا كفرالزيات" بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بورود إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق طنطا كفرالزيات أمام قرية كفرديما.

على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الغربية انقلاب سيارة ربع نقل مصرع شخص إصابة 3 آخرين للمستشفى

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