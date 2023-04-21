قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. غياب ألابا وميندي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، في الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو

وتُنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، استمرار غياب الفرنسي فيرلاند ميندي، إضافة لغياب النمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - جيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور ماركو أسينسيو - رودريجو جوس - ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب الصدارة، فريق برشلونة، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز في الجولة الماضية على قادش بهدفين دون مقابل، في الدوري الإسباني.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على تشيلسي في ربع النهائي.