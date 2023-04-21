الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

50 مليون يورو فى موسمين.. عرض سعودى لضم لوكا مودريتش

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي من أجل ضم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لوكا مودريتش لديه عرض من السعودية، مشيرة إلى أن ريال مدريد على علم به.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الكرواتي، الذي سيبلغ من العمر 38 عامًا في سبتمبر المقبل، لديه الأولوية للتجديد مع النادي الملكي، لكن النادي العربي سيضاعف العرض المقدم لمودريتش، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم عرض لمودريتش قدره 25 مليون يورو صافية.

وأكدت الصحيفة، أن العرض السعودي المقدم لمدة موسمين، بإجمالي 50 مليون يورو معفاة من الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ اللاعب بالعرض فعليًا، لكنه لم يجلس بعد للتفاوض مع خوسيه أنجيل سانشيز، المدير العام للنادي الملكي، إلا أن ريال مدريد سيواجه مشكلتين، الأولى هي أنه لم يستطيع الوصول أبدًا للقيمة المالية المقدمة من النادي السعودي، والثانية هي الشكوك حول قدرة اللاعب على الاستمرار في مثل هذه السن، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر النادي في الموسم المقبل.

وشارك مودريتش، مع ريال مدريد، في 42 مباراة خلال الموسم الحالي (في جميع المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

الدوري السعودي لوكا مودريتش ريال مدريد الإسباني ريال مدريد السعودية

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

أوسوريو يوجّه رسالة شديدة اللهجة للاعبى الزمالك.. والسبب "عيد الفطر"

أفلام أجنبية تنافس في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك

تأكد غياب محمد عبدالشافى عن الزمالك فى مباراة السوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا