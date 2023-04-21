50 مليون يورو فى موسمين.. عرض سعودى لضم لوكا مودريتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي من أجل ضم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لوكا مودريتش لديه عرض من السعودية، مشيرة إلى أن ريال مدريد على علم به.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الكرواتي، الذي سيبلغ من العمر 38 عامًا في سبتمبر المقبل، لديه الأولوية للتجديد مع النادي الملكي، لكن النادي العربي سيضاعف العرض المقدم لمودريتش، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم عرض لمودريتش قدره 25 مليون يورو صافية.

وأكدت الصحيفة، أن العرض السعودي المقدم لمدة موسمين، بإجمالي 50 مليون يورو معفاة من الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ اللاعب بالعرض فعليًا، لكنه لم يجلس بعد للتفاوض مع خوسيه أنجيل سانشيز، المدير العام للنادي الملكي، إلا أن ريال مدريد سيواجه مشكلتين، الأولى هي أنه لم يستطيع الوصول أبدًا للقيمة المالية المقدمة من النادي السعودي، والثانية هي الشكوك حول قدرة اللاعب على الاستمرار في مثل هذه السن، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر النادي في الموسم المقبل.

وشارك مودريتش، مع ريال مدريد، في 42 مباراة خلال الموسم الحالي (في جميع المسابقات)، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.