محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بديوان عام المحافظة، المهنئين من أبناء سوهاج، الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة "عيد الفطر المبارك"، من مختلف الطوائف والقطاعات وممثلي المجتمع السوهاجى.

واستقبل المحافظ عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتنفيذيين من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الأحزاب السياسية، وشباب سوهاج، والشخصيات العامة في جو يسوده الحب، والمودة، وبهجة العيد.

وقدم "الفقي" التهنئة لأبناء سوهاج، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

فيما أدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي، رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج.

رافق المحافظ، خلال تأدية الصلاة أيضا، كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار جمال أبوكريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبدالعاطي مزيد، مدير عام الدعوة بالأوقاف، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع .

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات والأمان والاستقرار