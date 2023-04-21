نجاة 7 من موت محقق بانقلاب ميكروباص في الشرقية

نجا 7 أشخاص من موت محقق جراء انقلاب ميكروباص في طريق جنيفة الواصل بين محافظة السويس ومحافظة الشرقية في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تعرضوا لإصابات مختلفة.

وفور وقوع الحادث، تم الإبلاغ عنه للجهات الأمنية التي هرعت إلى موقع الحادث برفقة سيارات الإسعاف لنقل المصابين فوراً إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث من قِبل رجال المرور وأُخطِرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

تلقّى مدير أمن الشرقية إخطارًا بالحادث فأرسل رجال المرور وسيارات الإسعاف للموقع لتبين إصابة 7 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم وقد تم تحرير محضر الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتم تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.