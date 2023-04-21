مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى عيد الفطر المبارك

تستمر مواعيد مترو الأنفاق التي تم العمل بها طوال شهر رمضان المنقضي، في إجازة عيد الفطر المبارك.

وينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحًا، بينما آخر قطار بالخط الأول “حلوان - المرج الجديدة، الساعة 12.15.

وآخر قطار بالخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة- المنيب” الساعة 12.30، وآخر قطار بالخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور الساعة 12.07 ، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.38.

وعدلت وزارة النقل مواعيد ساعات العمل حرصًا على التوافق مع المناسبات المختلفة التي يحتفي بها الشعب المصري، ومن بينها شهر رمضان المعظم وأعياد الفطر بهدف تقديم أعلى جودة من الخدمات لعملائها وضمان أفضل مستويات الدقة والراحة والسلاسة خلال كافة رحلاتهم بين ضواحي القاهرة الكبرى.