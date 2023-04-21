صيغة تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة

في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث الكثير من المسلمين عن صيعة تكبيرات العيد، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية اعلان هلال شهر شوال وان عيد الفطر وسيكون اليوم الجمعة الموافق 21 ابريل.



ويبحث الكثير عن تكبيرات عيد الفطر فرحين بقدوم العيد ويردد الكثير تكبيرات العيد تأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شرع الله عزّ وجلّ للمسلمين الفرح والابتهاج.



صيغة تكبيرات العيد



«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا»..



وقت بدء تكبيرات عيد الفطر

ووفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية، إفنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية موقع «فيسبوك»، أنه يستمر التكبير حتى يُحرِمَ الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

