احتفالات فجرية.. زحام شديد من المواطنين بوسط البلد وتكدس مرورى

منذ أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان والجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وبدأت الشوارع تزدحم بالمواطنين والشوارع تشهد تكدسا مروريا شديدا احتفالا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتعد منطقة وسط البلد هي قبلة المواطنين ومنصة الاحتفالات في عيد الفطر المبارك، وهي أكثر المناطق التي شهدت زحاما شديدا منذ إعلان رؤية دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك، حيث يحرص العديد من المواطنين على بداية الاحتفال منذ وقفة عيد الفطر المبارك.

وشهدت منطقة وسط البلد زحاما شديدا من قبل المحتفلين، خاصة على محال الحلويات والعصائر والتي توافد عليها المواطنون بعد ساعات من إفطار آخر أيام شهر رمضان الكريم، بجانب الزحام على محال الملابس خاصة وأن هناك العديد من المواطنين الذين لازالوا يقومون بشراء ملابس العيد حتى الوقت الحالي.

وشهدت شوارع منطقة وسط البلد تكثيفا أمنيا ووجود حواجز أمنية خاصة بمحيط منطقة السينمات لتأمين المواطنين خلال قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

قدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية، كما قدمُ خالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وسط البلد

وسط البلد

وسط البلد

وسط البلد