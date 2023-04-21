الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 9 مسلسل حرب|زوجة الظافر: كنت مصدقاهم في الأول بس بعد كده لقيت نفسي وسط أغراب

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب، نجاح قوات الأمن الوطني في القبض على "مروة"، زوجة الإرهابي الملقب بـ "الظافر"، بعد أن قام الظافر، بربط قنبلة حول خصرها، وأوصلها بخيط رفيع مواجه للباب، فعندما يتم التوجه لها تنفجر الشقة بمن فيها، لكن تدابير القدر أنقذت الجميع بعد تدخل خبراء المفرقعات.

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مسلسل "حرب" الحلقة 9.. الظافر يبحث عن زوجته مروة لقتلها بسبب هروبها

أحداث الحلقة 9 من مسلسل حرب

خلال أحداث حلقة اليوم، قام الرائد عمر الإمام، الذي يقوم بدوره محمد فراج، بالقبض على "مروة"، زوجة الإرهابي "عثمان الظافر"، التي تقوم بدورها سارة الشامي، وتم نقلها إلى مقر الأمن الوطني للتحقيق معها، وفي البداية كانت تشعر بالتوتر والقلق ولم ترد البوح بكل ما لديها، فلم تقل سوى أنه في الشقة التي سكنت بها مع الظافر وزوجته لم يكن هناك أي شئ سوى غرفة بها عدة صواريخ، أيضًا مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة الصغيرة.

وتابعت أنه لم يكن هناك زيارات للظافر سوى من مساعده حسان، الذي يقوم بدوره محمود غريب، وشخص آخر لا تعرف اسمه، وحتى زوجة الظافر لا تعرف عنها سوى أن اسمها "رباب"، ولا تدرى إذا كان اسمها الحقيقي أم لا، وأنها تورطت معهم بسبب حبها لـ "فؤاد"، الذي يقوم بدوره أحمد أبو زيد.

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مسلسل حرب الحلقة 5.. الرائد "عمر" يستدل على أهل "مروة" ووفيق يعترف

"مروة" تروي قصة معرفتها بـ"فؤاد"

وتعرفت على "فؤاد" من خلال الإنترنت، وأشعرها بحبه لها فانساقت ورائه، لكن بعد وفاته وتعاملها المباشر معهم شعرت أنها وسط أناس غرباء، فقالت: "كنت في الأول مصدقاهم بس لقيت نفسي وسط ناس غُرب مش شبهنا".

وأفصحت عن أنها لا تتذكر أي معلومة إضافية سوى أن "فؤاد" أخبرها عن شقة جده التي كان يزورها هو وأصدقائه، لكنه لم يذكر هذه المعلومة أمامها سوى مرة واحدة فقط وأنها لا تعرف مكانها، وكانت تلك الشقة هي الخيط الذي قاد "عمر" إلى خطة هدم المعبد.

"مروة" تتزوج من "الظافر"

يذكر أنه في الحلقات السابقة، عندما علم "الظافر" بكذب ادعاء "مروة" بأنها حامل، قرر عدم قتلها ليرى ما تستطيع فعله، وعرض عليها الزواج منه أو الرحيل للأبد، ووافقت "مروة" على الزواج من "الظافر"، فأخبرها بأن عليها أن تنسى الثأر لزوجها فهو مسئول عن أخذ حق "فؤاد" بنفسه: "مينفعش تبقي متزوجة من راجل وبتفكري في راجل تاني"، فجددت موافقتها على عرضه.

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