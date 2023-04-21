الهدوء يسيطر على سينمات وسط البلد واستعدادات أمنية مكثفة

حالة من الهدوء سيطرت على عدد من سينمات منطقة وسط البلد بالقاهرة، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك والجمعة أول أيام الفطر المبارك، وتعتبر السينمات قبلة المواطنين علي مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وتبدأ احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك منذ إعلان الرؤية بوقفة عيد الفطر؛ إلا أنه شهدت سينمات منطقة وسط البلد حالة من الهدوء الشديد وإقبال ضعيف من المواطنين على دور العرض، على الرغم من وجود مجموعة مميزة من الأفلام الجديده والحصرية لعدد من النجوم.

وتعرض سينمات وسط البلد عدد من الأفلام والتي من ضمنها، فيلم “هارلي” للفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وفيلم “السرب” للفنان أحمد السقا، وهو من نوعية الأفلام الحربية عن الجيش المصري، وفيلم “رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، وفيلم “بعد الشر” للفنان على ربيع، وغيرها من الأفلام.

كما شهد محيط السينمات والمسارح بمنطقة وسط البلد تأمينات مشددة لاحتفالات المواطنين، كما تم وضع حواجز أمنية بمحيط سينمات وسط البلد لتأمين المواطنين خلال دخولهم وخروجهم السينمات خاصة وأن اول أيام عيد الفطر تشهد السينمات زحام شديد، خاصة في الحفلات الليلية.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتمنيا له دوام الصحة والعافية، كما قدمُ خالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

سينما وسط البلد

سينما وسط البلد

سينما وسط البلد