الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"البلح المحفوظ فى الأزيار" و"الأرجوحة".. أبرز طقوس الأعياد فى الوطن العربى

عيد الفطر
عيد الفطر

تتنوع طقوس المصريين والعرب فى الأعياد؛ ومن أبرزها طقوس عيد الفطر المبارك الذي يأتي في أعقاب صوم شهر رمضان الكريم؛ حيث يتم استقباله بالأكلات الشعبية والحلوى والألعاب التي تختلف من بلد لآخر.

ونستعرض أبرز طقوس استقبال عيد الفطر المبارك في الوطن العربي، كما كشفتها بطون الكتب والروايات.

«البلح المحفوظ في الأزيار» في استراحة إبراهيم عبد المجيد 

"كانت هناك حلاوة موسمية ليست البسبوسة والجاتوه والتورتة، لكنها البسكويت والغريبّة في الأعياد والكعك، كانت هذه حلويات الأفراح يضاف إليها فطيرة أسمها أم الشعور من القمح، وكان من طقوس العيد تناول البلح المحفوظ في الأزيار والبلاليص والفول السوداني".. بهذه الكلمات عرج الكاتب والروائي الكبير غبراهيم عبد المجيد على بعض طقوس الأعياد في كتابه "استراحة بين الكتب"، الصادر عن "منشورات إبييدي".

استراحة بين الكتاب

يحتوي الكتاب الذي من المقرر طرحه بالتزامن مع الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عدد كبير من المقالات التي كتبها "عبد المجيد" عن الأعمال التي قرأها، وعن الكتابة وأهلها، بالإضافة إلى عدة مقالات تنشر للمرة الأولى.

طقوس عيد الفطر فى الكويت تكشفها رواية "ساق البامبو"

ساق البامبو (رواية) - ويكيبيديا

الروائى الكويتي سعود السنعوسى، كشف في روايته "ساق البامبو" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية، أبرز طقوس عيد الفطر في الكويت قديمًا؛ حيث كانت تنصب ألعاب الأطفال مثل "الديرفة" (الأرجوحة) و"القليلبة" و"أم الحصن" في الساحات المعروفة داخل الأحياء، وكان الأطفال يصرفون عيدياتهم كما يشاؤون على الألعاب والمكسرات مثل "النخي والسبال" (الفول السوداني المحمص) والحلويات و"الجراغي" (كرات المفرقعات النارية الصغيرة).

الفول السوداني المنقوع.. أبرز طقوس عيد الفطر في "رجع الصدى"

Amazon.com: ‫رجع الصدى (مؤلفات الدكتور أيمن زهري Book 6)‬ (Arabic Edition) eBook : زهري, أيمن: Kindle Store

في روايته "رجع الصدى" يكشف أيضًا الروائي أيمن زهري عن أبرز طقوس المصريين في عيد الفطر المبارك؛ ومنها الانتقال من بيت لآخر للمعايدة والاستمتاع بحلويات العيد.

ومن أبرز ما يتذكره شخوص الرواية كيف كانت العمة "تفيدة"، تقوم بنقع الفول السوداني وتقديمه لزوارها في الأعياد؛ ومن أهمها عيد الفطر.

البلح المحفوظ فى الأزيار ابراهيم عبد المجيد استراحة بين الكتب ساق البامبو سعود السنعوسي رجع الصدي أيمن زهرى

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

الدفاع الروسية تضرب مقر القوات الأوكرانية فى "باخموت" وتحبط هجمات مضادة

إقبال كبير على محال التسالى بمنطقة الدقى فى الجيزة (صور)

باحث سياسى يكشف آخر تطورات الأوضاع فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

صور

مد إيدك.. خدلك كحكة

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام