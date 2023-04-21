كيف أعاد عبدالناصر صوت أم كلثوم للإذاعة بعد وقفه؟.. علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ عوضين المغربي، تقدم إلى الإذاعة ونجح فيها، ولكن بعدها شارك في عيد ميلاد الأمير أحمد فؤاد، وأحضروا الشيخ المغربي ليقرأ وصورته مجلة المصور.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مصر دولة التلاوة"، مع الإعلامي عمر خليل، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أنه بعد قيام الثورة، قام أحد الحرس الجمهوري بجرد كل الشخصيات التي كانت مع العهد البائد وأوقف إذاعة أم كلثوم، والشيخ عوضين، لأن صورته ظهرت في عيد الميلاد.

وقف صوت أم كلثوم من الإذاعة

وتابع، أن أم كلثوم كان عبدالناصر يستمع لصوتها وعندما لم يجد صوتها سأل عنها وقال "أين أم كلثوم؟"، فقالوا له إنها من العهد البائد فرد عليهم بأن نهر النيل والأهرامات من العهد البائد، وأعاد أم كلثوم بالأمر ورجع الكثير من المطربين ولكن الشيخ "المغربي" لم يسمعه، ولكن الله فتح عليه وشاع اسمه في البلاد والعباد.

وأشار إلى أن الشيخ المغربي زار 42 دولة منهم فنزويلا، والبرازيل، والولايات المتحدة وماليزيا، وأندونيسيا، وسيراليون، وغيرهم.