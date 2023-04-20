الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جعفر العمدة" الحلقة 29.. سلوى عثمان تعترف لزوجها بأخبار "جعفر"

مسلسل جعفر العمدة
مسلسل جعفر العمدة

اعترفت الفنانة سلوى عثمان التي تجسد دور “نجوى” في دور خالة “سيف” الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش لزوجها بأنها ذهب إلى "جعفر" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان وذلك ضمن احداث الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة.

الحلقة 29 مسلسل جعفر العمدة

وقالت “نجوى” لزوجها إنها سافرت إلى القاهرة من أجل مقابلة “جعفر” وإخباره بأنه “سيف” ابنه الذي يبحث عنه وتفاجئ زوجها خاصة وأنه نبه عليها أكثر من مرة أن تبتعد عن هذا الموضوع تخوفًا من المشكلات.

وشعرت “نجوى” بالندم بأنها ظلت طوال هذة الفترة كاتمة لهذا السر، واعتذر لها زوجها بعد أن مر الأمر بدون مشكلات وأخبرها بأنه ليس رجل ظالم ولكنه يتخوف من المشكلات ودائما يبتعد عنها وكان لديه رهبة كبيرة من رد فعل “جعفر” بعد معرفته بأن لهم صلة بخطف نجله طوال هذة السنوات.

وكانت الحلقة 26 شهدت ذهاب “نجوى” التي تجسد دورها الفنانة سلوى عثمان إلى “المعلم جعفر" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان لإخباره من هو “ابنه المختطف” الذي يبحث عنه منذ 19 عامًا.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية .

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

  • التردد: 12124
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من النجم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الحلقة 29 مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة جعفر العمدة سلوى عثمان تردد قناة دي إم سي على نايل سات watch it

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