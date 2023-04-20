خطة «أمن القاهرة» لتأمين احتفالات العيد

وضعت مديرية امن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللمسات الأخيرة لتأمين احتفالات شوارع وميادين والعاصمة بـ عيد الفطر 2023.

واعتمدت الخطة على نشر الخدمات والأكمنة بجميع الميادين والحدائق والمتنزهات فضلا عن تجهيز ساحات الصلاة بالميادين الكبرى، ونشر الخدمات المرورية لحين الانتهاء من الصلاة وتسيير حركة المرور.

ووضعت كل إدارة من إدارات مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة خطتها للخروج باحتفالات العيد في أبهي صورها، حيث تولت إدارة المرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة رفع كل السيارات المتمركزة بمحيط المنشآت العامة والحكومية والمتنزهات والحدائق وكرنيش النيل لمنع أي عائق بالطريق والتيسير على المواطنين وخاصة مطالع ومنازل الكباري لمنع الزحام.

كما سيتم تكثيف الخدمات المرورية على مدى أيام العيد أعلى الطرق السريعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وذلك من خلال تعزيز الطرق وتزويدها بمجموعات من رجال وضباط المرور من راكبي الدراجات النارية لملاحظة الحالة المرورية، والتأكُّد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة لهم أعلى الطرق وضبط المخالفات، وكذلك الأقوال الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن الطريق، بالإضافة إلى تعيين خدمات مرورية اللازمة أعلى المحاور التابعة للإدارة للعمل على انتظام الحركة المرورية ومنع أي تكدسات أعلى المحاور المتوقع ظهور كثافات مرورية بها خلال أيام العيد.

وتتولى إدارة نجدة القاهرة متابعة الحالة الأمنية والبلاغات على مدى الساعة والتعامل معها أيًا كان مصدرها حرصًا على حياة المواطنين، وانتشار سيارات النجدة بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، وذلك بالاشتراك مع سيارات إغاثة وتدخل سريع تجوب الشوارع في العيد.

وتطرقت الخطة إلى الدفع بعناصر الشرطة النسائية وإمدادها بعناصر من إدارة المباحث لمنع التحرش والتصدي لأي معتدٍ ومنع أية تجاوزات.

ومن جانبها أعلنت إدارة الحماية المدنية الاستنفار الأمني حيث يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط مواقع تمركز القوات وأيضًا أماكن احتفالات المواطنين، فيما تتولي قوات الإنقاذ النهري مراقبة الرحلات بالمتنزهات النيلية وتجوب اللنشات بنهر النيل بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

وكانت وزارة الداخلية رفعت كافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد القصوى، لتنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام، والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، تكثيف الخدمات الأمنية والأقوال والارتكازات بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة والحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، والدعم بعناصر من الشرطة النسائية.

وشملت الإجراءات تكثيف الخدمات المرورية ومواصلة تفعيل التقنيات التكنولوجية الحديثة، لمتابعة وملاحظة الحالة المرورية بكافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة المرورية، لمواجهة أية أعطال، للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وقام مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والوقوف على مدى يقظة وإلتزام القوات بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم، خلال تنفيذ محاور الخطط الأمنية.

كما أعدت أجهزة الوزارة، خطة انتشار أمنى مُكثف بالمناطق التى تشهد تجمعات للمواطنين، خاصة المتنزهات والحدائق ودور السينما والمسطح المائى لنهر النيل.

ومن جانبها، تؤكد أجهزة وزارة الداخلية، على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.