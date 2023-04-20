موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

انتهى مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28، بطولة النجم محمد رمضان على أحداث ساخنة، كان أبرزها مقتل بلال شامة "مجدي بدر" الذي خطف نجل رمضان منذ 19 عامًا، على يد إيمان العاصي زوجته الثانية التي تجسد دور "دلال".

وخلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28 بدأ جعفر في التلاعب بالجميع لاكتشاف الحقائق الغائبة عنه، ونصب فخًا لـ"دلال" وشقيقها "شوقي فتح الله"، من خلال نقل خبر عثوره على بلال شامة.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29



يأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 29 على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28

وحين ذهبت دلال وجدت شقيقها شوقي فتح الله وقالت لبلال: "أنا عملت كل حاجة وحشة، بس فكرت أنها مينفعش تتقفل كدة لازم تتقفل كبيرة تليق بيا بأني أقتل وأنت صاحب النصيب" ثم سحبت سكينة وطعنته في قلبه.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.