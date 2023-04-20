وول ستريت: البيت الأبيض يحقق فى قضية نجل بايدن بشكل غير لائق

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مسؤولا بمصلحة الضرائب الأمريكية أعلن امتلاكه معلومات تؤكد أن التحقيق في قضية هنتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الصحيفة، إن التحقيق يجريه البيت الأبيض "بشكل غير لائق" مع هنتر بايدن، ونقلا عن مصادرها، إن هذا المسؤول يدعي أن لديه بيانات تشير إلى أن "المعاملة التفضيلية والسياسة تؤثران بشكل غير لائق" في القرارات والبروتوكولات، التي كان سيتم اتخاذها "في ظروف مماثلة لو لم يكن للفاعل روابط سياسية".

يشار إلى أن ذلك جاء في رسالة أرسلها محامي ضابط الضرائب المذكور إلى الكونجرس الثلاثاء.

ولم يذكر هنتر بايدن بالاسم في الرسالة؛ إلا أن الحديث يدور حوله هو بالذات، حسب مصادر الصحيفة.

وأحال البيت الأبيض طلب التعليق إلى وزارة العدل أو مصلحة الضرائب (دائرة الإرادات الداخلية)، بيد أن وزارة العدل ومكتب محامي ديلاوير، المكلف بإجراء التحقيق، رفضا التعليق. ولم يستجب أي من المتحدثين باسم مصلحة الضرائب أو المتحدث باسم هانتر بايدن بعد لطلبات التعليق.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادرها، أن العملاء الفيدراليين الذين يحققون في حق هنتر بايدن، قد جمعوا أدلة كافية تدينه بجرائم ضريبية وتقديمه إقرارا كاذبا حول صفقة سلاح.

واعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن التي تعمل أستاذة جامعية حققا في 2022 دخلا قدره 579 ألفا و514 دولارا ودفعا ضرائب قدرها 169 ألفا و820 دولارًا.

وأوضحت الرئاسة أنه "بنشر هذه المعلومات، يكون بايدن قد أعلم الجمهور ببيانات ضريبية لما مجموعه 25 عاما".

ويشدد البيان على "الالتزام بالشفافية" من جانب الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عامًا، في إشارة غير بريئة في الأجواء السياسية الأميركية.

وبايدن الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024.

ويكافح الرئيس الجمهوري السابق الذي خالف ممارسات البيت الأبيض في الشفافية المالية، من أجل الإبقاء على سرية بياناته الضريبية.

وصوتت لجنة برلمانية في ديسمبر الماضي لصالح نشر بيانات ضرائب الملياردير بين عامي 2015 و2020.