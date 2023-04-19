الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هنغاريا تعلن قائمة الأطعمة المحظورة من أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت هنغاريا توسع  قائمة المنتجات المحظور استيرادها من أوكرانيا إضافة إلى الحبوب والبذور الزيتية لتشمل اللحوم والدواجن والبيض والخضروات والعسل ومنتجات المخابز والسكر والنبيذ.


جاء ذلك في منشور بالجريدة الرسمية، أن الحظر شمل قائمة الأطعمة المحظورة كذلك لحوم الماشية ولحم الخنزير ولحوم الماعز والأغنام ولحوم الدواجن والبيض والعسل والخضروات الطازجة والمعلبة وسكر القصب والبنجر وأنواعا مختلفة من دقيق الحبوب والخزب ومنتجات المخابز، بما في ذلك رقائق التناول والعنب الطازج.. وينتهي مفعول هذا المرسوم في 1 يوليو 2023.


يأتي ذلك فيما قال وزير الدولة بوزارة الزراعة الهنغارية ساندور فاركاس في وقت سابق، إن هنغاريا قد تمدد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية المزارعين الهنغاريين بحلول نهاية يونيو.


 

 

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