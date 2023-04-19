مع تغيير الفصول.. 3 خطوات لتخزين الملابس الشتوية بطريقة آمنة

تغير الفصول خلال العام يكون سببًا وراء إعادة ترتيب وتخزين الملابس مرة أخرى، ومع بداية فصل الصيف، نرصد في السطور التالية مجموعة نصائح لتخزين آمن للملابس الشتوية وفقًا لتقرير نشره موقع “hindustan times”..

جهز ملابسك بشكل صحيح

تتمثل الخطوة الأولى في تقييم نوعية الملابس التي يجب الاعتناء بها قبل تخزينها، قم بغسل السترات الصوفية بآلة حلاقة أو حجر ، ثم قم بخياطة الزر مرة أخرى على معطفك، أو قم باستبدال غطاء كعب متشقق على زوج من الأحذية الطويلة، إذا كانت درجات الحرارة تنخفض وكنت على استعداد لإخفاء أشياء الطقس الدافئ ، فتعلم كيفية فك قميصك المفضل ، أو إصلاح زوج من الزحافات ، أو العثور على حزام ثوب السباحة الذي فقده في وقت سابق من الصيف.

قد تصادف المزيد من الأشياء التي تحتاج إلى رعاية في الخطوة التالية ولكن حاول تحديدها في وقت مبكر حتى يكون لديك وقت لنقل الأشياء إلى المنظف الجاف أو الخياطة أو الإسكافي إذا لزم الأمر.

تحديد مساحة التخزين

الشيء الثاني الذي تريد القيام به هو تحديد مساحة التخزين، نظرًا لأنه سيتم تخزين الأشياء لمدة ستة أشهر فقط ، يجب أن تكون المناطق مثل العلية أو الطابق السفلي على ما يرام طالما أنها لا ترتفع درجة حرارتها أو رطوبتها، خلاف ذلك، فكر في استغلال خزانة غرفة ضيوف غير مستغلة أو المساحة الموجودة أسفل الدرج أو أسفل السرير أو إذا كان لديك واحدة بالفعل، وحدة تخزين، من الناحية المثالية، اختر مكانًا بعيدًا عن الطريق ولكن لا يزال بإمكانك الوصول إليه.

الخطوة الأخيرة للإعداد هي جمع الإمدادات مثل تحديد مكان التخزين ، ما عليك سوى شراء المستلزمات مرة واحدة حيث يمكنك إعادة استخدامها في كل مرة تقوم فيها بالتبديل.

وأوصى التقرير بمجموعة أدوات للتخزين الملابس والإكسسوارات..

للملابس والاكسسوارات

حقائب اليد متوسطة الحجم ذات الأغطية (أو حقائب طويلة وضيقة أسفل السرير)

أكياس مفرغة من الهواء

تسميات

للأحذية:

أكياس أحذية فردية (أو منظمات طويلة وضيقة مع مقصورات)

ستختلف كمية كل منها اعتمادًا على حجم الأشياء الخاصة بك وقد تواجه بعض التجربة والخطأ في البداية. اضبط عند الحاجة وستتوقف عن ذلك بمرور الوقت.

تخزين الملابس خارج الموسم

بمجرد حصولك على أكوام الملابس التي تريد الاحتفاظ بها ، قم بطيها أو لفها في أكياس مفرغة من الهواء لتقليل مقدار المساحة التي تشغلها. ابذل قصارى جهدك لاحتواء الفئات الفردية في الحقيبة ولكن ادمجها إذا لم يكن لديك ما يكفي لملء واحدة. بعد تفريغ الهواء من الأكياس بالمكنسة الكهربائية ، ابدأ بوضعها في طبقات في الحقائب. اعتمادًا على الأحجام التي تستخدمها ، يجب أن تكون قادرًا على الحصول على حقيبتين إلى ثلاث حقائب لكل حقيبة. إذا كنت تستخدم منظمًا أسفل السرير ، فستتمكن على الأرجح من وضع كيس واحد كبير أو حقيبتين متوسطتي الحجم جنبًا إلى جنب.

بالنسبة للأحذية، أفضل استخدام أكياس الأحذية ذات الأربطة الرخيصة ثم ملء حقيبة حمل بها بالنسبة للأحذية الطويلة سأحشوها ثم أضعها في الجزء العلوي ، مما يضمن وجود مساحة كافية حتى لا يتم سحقها