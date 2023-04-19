الأربعاء 19 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ستولتنبرج: على الناتو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن الحلف عليه نقل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بالرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف في الآونة الأخيرة. 

وقال ستولتنبرج، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: نحن ندرك الكم الهائل من الأسلحة والذخيرة والمواد التي تم توفيرها بالفعل لأوكرانيا، لكننا بحاجة إلى نقل المزيد.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وكان قد حذّر ستولتنبرج، سابقًا من أن الحلفاء في الناتو لم يعززوا الإنفاق الدفاعي بالسرعة الكافية في مواجهة هجوم روسيا على أوكرانيا، إذ انخفض عدد الدول التي حقّقت الهدف المحدد على هذا الصعيد.

وبعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في العام 2014، تعهّد أعضاء حلف شمال الأطلسي البالغ عددهم 30 السعي لزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى اثنين بالمئة من إجمالي ناتجهم المحلي بحلول العام 2024.

وجاء في التقرير السنوي للحلف الصادر الثلاثاء أن سبع دول فقط هي اليونان والولايات المتحدة وليتوانيا وبولندا وبريطانيا وإستونيا ولاتفيا بلغت مستوى الإنفاق المشار إليه في العام 2022.

ويعكس هذا الرقم تراجعا مقارنة بالعام 2021 حين بلغت ثماني دول المستوى الإنفاقي مقابل 11 في العام 2020.
وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحافي "حلفاء كثر أعلنوا عن زيادات كبرى على صعيد الإنفاق الدفاعي منذ بدء الغزو الروسي".

وتابع "يتعيّن حاليا تحويل تلك التعهّدات إلى مبالغ نقدية حقيقية وعقود وتجهيزات ملموسة، لأن الإنفاق الدفاعي هو الأساس لكل ما نفعله".

واعتبر ستولتنبرج أن انخفاض عدد البلدان التي نفّذت ما تعهّدت به مردّه أن الأداء الاقتصادي لحلفاء عدّة كان أفضل من المتوقّع، ما جعل ميزانياتهم الدفاعية تبدو أدنى نسبيا.

والولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقا على الإطلاق في المجال الدفاعي، وتعد أبرز مساهم على هذا الصعيد، إذ تغطي 70 بالمئة من ميزانية حلف شمال الأطلسي التي تخطّت تريليون دولار في العام 2022.

وتدفع واشنطن حلفاءها الأوروبيين منذ سنوات لزيادة إنفاقهم العسكري، وفي التحالف ازداد هذا الإنفاق.

وازداد إنفاق الأعضاء الأوروبيين وكندا بمعدّل 2,2 بالمئة في العام 2022، ليبلغ إجمالي الزيادات في السنوات الثماني الأخيرة 350 مليار دولار.

وقال ستولتنبرج "منذ العام 2014، زاد الحلفاء الإنفاق الدفاعي ونحن نسير في الاتجاه الصحيح. لكنّنا لا نسير بالسرعة التي يتطلّبها العالم الخطير الذي نعيش فيه".

وتابع: "أرحب بكل ما تحقّق من تقدّم، لكن من البديهي أنه يتعين علينا بذل مزيد من الجهود، وبشكل أسرع".
 

​الناتو روسيا أوكرانيا سي ان ان أسلحة

الأكثر قراءة

ستولتنبرج: على الناتو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

أحمد صيام: "معملتش فلوس من التمثيل وأتمنى العمل به حتى وفاتى"

أحمد موسى: الأمين العام للأمم المتحدة غاضب من أمريكا

جهاز العبور: يرصد مخالفات البناء ب6 أحياء ومنطقة سكينة

أسباب مهمة تطفئ الرغبة فى العبادة يوضحها مصطفى حسنى

"أنا والقناع".. جابر القرموطى: كنت هرمى نفسى فى النيل لما اتعينت بالأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يمكن إنهاء "حصانة وسائل التواصل الاجتماعى" .. كما يريد بايدن؟

إبراهيم داود

حصّان والصياد

وائل لطفي

فنان قدير

ماجد حبته

الحرب «الثورية» الأمريكية

محمد المعتصم

دلال بنت حمادة فتح الله

د. عيد رحيل يكتب: شهرزاد الألفية الجديدة

مؤمن المحمدي

محمد رمضان ليه؟

أمل زيادة

محمود المليجى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين.. وإصابة 6 فلسطينيين

إصابة إسرائيليين فى حادث إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال