سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-4-2023 فى مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسجلت جميع الأعيرة ارتفاعات قياسية حيث سجل الذهب عيار 21 إلى 2400جنيه لأول مرة في تاريخه
كما تخطى الذهب عيار 18.. 2000 جنيه في سوق الصاغة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية.
سعر الدهب اليوم
- الذهب عيار 24: للبيع 2,709 جنيه ، وللشراء 2,743 جنيه .
- الذهب عيار 22: للبيع 2,483جنيه ، وللشراء 2,514 جنيه .
- الذهب عيار 21: للبيع 2,370 جنيه ، وللشراء 2,400 جنيه .
- الذهب عيار 18: للبيع 2,031 جنيه ، وللشراء 2,057 جنيه .
- الذهب عيار 14: للبيع 1,580 جنيه ، وللشراء 1,600 جنيه .
- الذهب عيار 12: للبيع 1,354 جنيه ، وللشراء 1,371 جنيه .
- الاونصة: للبيع 84,237 جنيه ، وللشراء 85,303 جنيه .
- الجنيه الذهب: للبيع 18,960 جنيه ، وللشراء 19,200 جنيه .
- الكيلوالدهب:للبيع 2,708,571 جنيه ، وللشراء 2,742,857 جنيه.
سعر الجنيه الدهب
- جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB: 20565 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21: 20565 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 5245 جنيه
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 10425 جنيه
- خمسة جنيه ذهب عيار 21 : 138525 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 20855 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من SWISS GOLD: 5190 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 من SWISS GOLD :السعر الآن: 20540 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من SWISS GOLD: 5190 جنيه