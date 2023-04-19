القبض على شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر، للنصب والاحتيال.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القليوبية) بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، متخذاً منه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وإعلانه من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكـالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - خلافاً للحقيقة – ومن خلال ذلك النشاط يتحصل على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمي المشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة - دفاتر إستلام نقدية - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).

وقد أمكن الاستدلال على أحد الأشخاص من المجني عليهم ، وبسؤاله قرر بتعرضه للنصب والاحتيال من قِبل المتهم المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منه بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه.