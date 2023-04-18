الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل حرب الحلقة 7.. ماذا سيحدث بالحلقات القليلة القادمة؟

مسلسل حرب
مسلسل حرب

يترقب عدد من المشاهدين متابعة أحداث مسلسل حرب الحلقة السابعة اليوم والذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON، وذلك بعد تصاعد أحداثها، وقرب انتهاء حلقاتها إذ تقتصر حلقات المسلسل على 10 حلقات فقط.

أحداث مسلسل حرب 

ومسلسل حرب يدور حول جهود الدولة والأمن والوطني في مكافحة التنظيمات الإرهابية وعناصرها من خلال سرده لبعض الوقائع الحقيقية، والمسلسل بطولة كلًا من الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، وفيه يجسد السقا دور الإرهابي" الظافر" أو "عثمان" الذي ليس له مبدأ سوى القتل ويضفي على جرائم قتله الصفة الشرعية من خلال ادعاء أنها من أجل الجهاد في سبيل الله.

أما الفنان محمد فراج فيجسد دور الضابط عمر الذي يطارد هذا الإرهابي، ويقدم المسلسل جانب من هذه المطاردات في انتظار كشف نتيجتها إذا كان سينجح الضابط في القبض على الإرهابي الظافر أم لا.

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أحداث مسلسل حرب الحلقة السادسة

وقد انتهت أحداث مسلسل حرب الحلقة السادسة أمس على أحداث هامة، من بينها وضع الظافر "الإرهابي" لخطة خبيثة من أجل قتل عناصر الأمن الوطني، وذلك من خلال خداع قوات الأمن بأن رجب سيخبرهم بمكان تواجده “الظافر”  ثم يقتل أفرادهم عند وصولهم  إلى هذا المكان.

وهو ما بالفعل حدث إذ أنه قد تم استجواب رجب في مقر الأمن الوطني، وتظاهر أمام الضابط عمر بأنه سيعترف بمكان تواجد الظافر، لتنتهي الحلقة تاركة الكثير من التشويق والإثارة للمشاهد مثلما تبنتهما منذ بداية عرض المسلسل حسب تعليقات الجمهور.

وينتظر المشاهدون مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل حرب.. نسرد في هذه السطور تلك المواعيد والقنوات الناقلة لهذا المسلسل إذ أنه تعرض الحلقة السادسة من المسلسل اليوم الثلاثاء على قناة ON  الساعة 9 مساءًا ويعاد الساعة 3.15 صباحًا و3.15 ظهرًا، كما يعرض على قناة ONدراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحًا والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

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