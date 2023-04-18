الحلقة 6 مسلسل حرب.. تفاصيل خطة "الظافر" لقتل أفراد الشرطة

كشفت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حرب في استكمالها لسلسلة الإثارة والتشويق عن وضع الإرهابي الظافر خطة خبيثة مع القناص رجب، تعتمد على طريقة "الهجمة المرتدة".

الخطة مفاداها إيهام الشرطة بأن رجب سيخبرهم بمكان تواجد الظافر ثم قتل أفرادهم عند هذا المكان.

وهو ما بالفعل حدث إذ أنه قد تم استجواب رجب في مقر الأمن الوطني، وتظاهر أمام الضابط عمر بأنه سيعترف بمكان تواجد الظافر، لتنتهي الحلقة تاركة الكثير من التشويق والإثارة للمشاهد مثلما تبنتهما منذ أولى حلقاتها حسب تعليقات الجمهور.

وقد تضمنت حلقة اليوم الحلقة 6 من مسلسل حرب توجيه المقدم شريف للضابط عمر ملاحظة وهي أنه يهتم كثيرًا بملف الإرهابي الظافر اكثر من غيره وذلك في الوقت الذي يوجد العديد من الملفات الأخرى التي عليه أن يهتم بها، مؤكدًا له أن الظافر لابد له وأن يقع مهما بذل من احتياطات، وذلك بعد ان أجابه الضابط أن ما يستفزه أنه لا يرى خطأ إلى الأم للظافر يجعله يقع في قبضة الشرطة.

كما أكد الضابط للمقدم شريف أن عليه الاهتمام بالفعل بهذا الإرهابي تحديدًا، فهو كذلك يهتم به شخصيًا وبالقضاء عليه لذا من العيب أن يترك ملفه وينظر في ملفات أخرى.

مواعيد عرض مسلسل حرب

يعرض مسلسل حرب على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، و هو يقدم من خلال 10 حلقات فقط، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.