الحلقة 6 مسلسل حرب.. الضابط يتأثر بالشهيد "عسكر" ويخشى على أسرته

كشفت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حرب عن لفتة إنسانية، وهي التأثر الشديد الذي بدا على الضابط عمر وهو يروي لزوجته عن مواقفه مع الشهيد اللواء عسكر الذي قتل على يد الإرهابيين على مرأى ومسمع من أطفاله الصغار.



عبر الضابط عمر وسط دموعه التي غلبته عن تخوفه الشديد من أن يلقى ذات المصير فهو لا يخشى الموت ولكنه يخشى على أطفاله وعلى أسرته من بعده، يخشى عليهما أن يروه كذلك وهو يقتل، يخشى ألا يلحقه القدر وأن تجمعه معهم المزيد من الذكريات.

حاولت زوجته أن تهدأ من روعه وتخوفه وتخرجه من الحالة السيئة التي سببها له موت اللواء عسكر وبهذه الكيفية تحديدًا.

وكان قد تم قتل اللواء عسكر في عملية إرهابية قام بها اثنين من الإرهابيين الذين تربصوا به أسفل العقار الذي يسكن فيه ليقتلاه فور الخروج منه.

والمسلسل يقدم من خلال 10 حلقات فقط، و هو يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا كما يعرض كذلك على قناة ON دراما.