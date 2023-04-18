الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 فى حادث تصادم بالشرقية

تصادم سيارات
تصادم سيارات

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات فى طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات فى طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، أمام دوران العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا فى العاشر من رمضان وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سحجات بأنحاء متفرقة بالجسد الشرقية حادث تصادم الإسماعيلية الصحراوي

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