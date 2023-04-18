الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 في حادث تصادم بمحور 30 يونيو

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 6 أشخاص بينهم رضيعة وطفلين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح في حادث تصادم سيارتين على محور 30 يونيو طريق الإسماعيلية السويس.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ تصادم سيارتين على محور 30 يونيو طريق الإسماعيلية السويس اتجاه جنيفة بالسويس.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

تصادم سيارتين محور 30 يونيو طريق الإسماعيلية السويس رضيعة

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