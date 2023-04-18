الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بترويج الأقراص المخدرة أونلاين للجنايات

متهمين
متهمين

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا للمحاكمة الجنائية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين في الجيزة؛ لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جنايات اون لاين الاقراص المخدرة إحالة العقاقير الطبية المخدرة الصحة النفسية وسائل التواصل الاجتماعي النيابة العامة بالجيزة

الأكثر قراءة

الجيش السودانى: "الدعم السريع" تنتظر شحنة أسلحة مقدمة من جهات إقليمية

بعد إبراز حياتهم فى "تحت الوصاية".. "الدستور" برفقة الصيادين فى الإسكندرية

ضبط موظف اختلس 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالقاهرة

وفاة مصاب في حادث سباق الدراجات البخارية بالجيزة

إصابة زوجين وطفلهما فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

مصرع مسنة وإصابة ابنتها صدمتهما سيارة بالدائري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (2)

القس. رفعت فكرى

شم النسيم.. والقيامة!!

لواء.حمدى البطران

رجال حول السادات [2]

محمد رفعت

"حرب" المتحدة !

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: زحف المواطنين نحو القدس والحرم الإبراهيمي دليل فشل سياسة الاحتلال

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟