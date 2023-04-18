إحالة المتهمين بترويج الأقراص المخدرة أونلاين للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بترويج الأقراص المخدرة على السوشيال ميديا للمحاكمة الجنائية.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين في الجيزة؛ لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.