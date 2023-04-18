الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة السادسة.. اعتراض الإرهابيين سيارة شرطة وهروب قناص

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت الحلقة 6 من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج والتي تذاع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON اعتراض خلية إرهابية سيارة شرطة تنقل إحدى المتهمين، وهو ما جعل الشرطة تطارد هذه الخلية، واستطاع هذه المطاردة أن يهرب القناص الذي أصاب عدد من أفراد الشرطة.

مسلسل حرب الحلقة السادسة 

وتمت هذه المطاردة بعد أن نقل الإرهابي سامح المعلومات للإرهابي ظافر الذي يقوم بتجسيد دوره الفنان أحمد السقا.

كما انتهت هذه المطاردة بنجاح قوات الأمن في القبض على الإرهابي سامح الذي يعرف الكثير عن التنظيم وخاصة عن المعتصم أحد أهم معاونين الظافر.

وقد كشفت حلقة اليوم الحلقة 6 من مسلسل حرب عن قتل الإرهابيين اللواء عسكر أمام منزله بعد أن أوصلاه طفلاه الصغيرين إلى باب العمارة، إذ كان يتربص به حينئذ اثنين من الإرهابين وما أن توجه إلى سيارته حتى أطلقوا عليه وابل من الرصاص ليسقط شهيدًا.

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وهو ما تسبب في تأثر الضابط عمر بشدة، وسبب له في حزن شديد عبر عنه من خلال كلمات مؤثرة أدلى بها لزوجته وسط دموعه، الأمر الذي جعل زوجته تهدأ من روعه وتخوفاته عليها وعلى أطفاله، وتخرجه من تلك الحالة.

مسلسل حرب يتناول الأعمال البطولية التي يقوم بها الأمن الوطني ضد الإرهابيين وملاحقته لهم،  وفي المسلسل يجسد النجم أحمد السقا دور الإرهابي الذي يتطور ليصبح أمير التنظيم الإرهابي،  ويقوم بأعمال التخريب والتدمير في البلاد متبنيًا الفكر التكفيري، لذلك يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، وذلك في مغامرة درامية جديدة للسقا.

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والمسلسل يقدم من خلال 10 حلقات، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

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