مسلسل حرب الحلقة 6.. مواجهة شرسة بين الرائد عمر والمهندس زياد في "ملاكمة الشطرنج"

شهدت الحلقة الـ6 من مسلسل “حرب”، لقاءًا ساخنًا بين “الرائد عمر” الفنان محمد فراج، والمهندس زياد، داخل الحلبة في جولة جديدة بينهما من لعبة “ملاكمة الشطرنج”، حيث سيطر اعنف على أسلوب لعب زياد وهو ما أثار تعجب “الكابتن نصر” الفنان الشحات مبروك.

مسلسل حرب الحلقة 6

وتساءل الكابتن نصر عن سبب التغير المفاجئ في أسلوب المهندس، مؤكدًا: كان بيلاعبك كأنك عدو حقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن "الظافر" كان قد اختار المهندس زياد لتصنيع الصواريخ التي تسعى الجماعة الإرهابية إلى استخدامها في أعمال عدائية ضد الدولة.

ويعرض مسلسل حرب في 10 حلقات فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل حرب يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.