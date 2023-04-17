الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حرب الحلقة السادسة.. "الظافر" ينصب نفسه أميرًا للجماعة

مسلسل حرب
مسلسل حرب

استمرارًا لسلسلة الإثارة والتشويق كشفت الحلقة 6 من مسلسل حرب التي بدأت في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON بتنصيب الظافر لنفسه أميرًا للتنظيم، وأمره أتباعه من أعضاء الجماعة الإرهابية بالطاعة له، وتنفيذ أوامره.

مسلسل حرب الحلقة السادسة 

وعرضت الحلقة كذلك غضب الظافر من مهندس الصواريخ لعدم إنتاجه أيًا من الصواريخ المتفق عليه، وهو ما جعله يوجه له حديثه قائلًا: "لو مش عارف تعمل الصواريخ يبقى قول من الأول وتمشي ونجيب غيرك".

وكان قد قتل الظافر الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا أمير التنظيم "أبو القاسم" الذي لعب دوره الفنان "محمود البزاوي" عندما ذهب متظاهرًا بأنه يبارك له القيام ببعض الأعمال الإرهابية، ولكنه كان مبيتًا النية لقتله لكي يثأر لأبيه الذي قتل على يده من قبل، ليقول الظافر موجهًا حديثه لأبو القاسم قبل أن يطعنه بالسكين بلحظات "أنا ماجيتش هنا علشان أبارك للجماعة.. أنا جيت علشان أقتل اللي قتل أبويا.. أنت" ثم يطعنه بالسكين في بطنه.  

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ومسلسل حرب يعرض في 10 حلقات فقط، وهو من بطولة عدد من الفنانين وهم  أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال.

والمسلسل يتناول مطاردات الأمن الوطني للإرهابيين، وفيه يجسد النجم أحمد السقا دور الإرهابي الذي استطاع الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ومن خلالها يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع من خلال التخريب والتدمير في البلاد متبنيًا الفكر التكفيري، لذا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، وذلك في مغامرة درامية جديدة للسقا.

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بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني الذي يكشف عمليات ذلك الإرهابي وجماعته. 

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