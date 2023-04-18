الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل حرب الحلقة 6.. عمر يواصل ملاحقة "الظافر".. وسقوط إرهابي حاول تصوير قطاع الأمن

مسلسل حرب
مسلسل حرب

شهدت أحداث الحلقة الـ6 من مسلسل “حرب”،  لقاءًا جمع بين ضابطي الأمن الوطني عمر الإمام وشريف زيدان، في أحد الأماكن العامة، للحديث عن ملف “الظافر”.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل حرب

وطلب "عمر" من "شريف" ملف الظافر، للتعرف أكثر على تفاصيل شخصيته لسرعة القبض عليه.

وقال "عمر":  "احنا بدأنا الموضوع دا سوا ولازم ننهيه سوا، وعشمان ترجعني اشتغل على الملف دا تاني معاك وهنوصله، وبعدين مينفعش يبقى هو بيدور عليا وأنا شغال على ملف تاني، عيبة في حقي".

ويقتنع الضابط "شريف" بكلمات "عمر" ويوافق على عودته لفريق العمل على ملف “الظافر” وطلب منه حضور اجتماع الغد لتحليل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه "الظافر" يهدد بعمليات إرهابية في الفترة المقبلة.

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القبض على أحد العناصر الإرهابية التي تعمل مع "الظافر"

ويخبره "شريف" أنه تم القبض على أحد العناصر الإرهابية التي تعمل مع "الظافر"، ويدعى "سامح"، وأنه كان يقوم بتصوير قطاع الأمن من الخارج، وسيتم التحقيق معه في الغد، وطلب منه إذا توصل لأي معلومات عليه التواصل معه لإخباره بها.

يذكر أنه في الحلقة السابقة، تلقى الضابط "عمر" اتصالًا هاتفيًا من "الظافر" وقام بتهديده بالقتل، وقال له: لا تطلب رؤيتي لأنك لن تستطيع الوصول لي لأني عقب إنهاء المكالمة سأتخلص من الشريحة، وتابع: سأنصحك نصيحة لا تستحقها يجب أن تحصل على إجازة طويلة وسط أهلك وتقرأ قرآن واستغفر، فرد عليه الرائد عمر عليه قائلًا: "أبويا علمني إن اللي معاه ربنا لا بيخاف ولا يتخاف عليه".

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان، بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمسلسل عبارة عن 10 حلقات فقط.

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