الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 5 مسلسل حرب.. "وفيق" يُدلي بكل معلوماته لضابط الأمن

مسلسل حرب
مسلسل حرب

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل حرب بضغط قوات الأمن الوطني على الشاب التكفيري وفيق الذي ألقى القبض عليه للإدلاء بمعلومات أكثر بعد التأكد من أنه مازال يخفي معلومات هامة.

وبالفعل وبعد تهديد قوات الأمن الوطني، أكد وفيق وقد أصابه الخوف أنه سيدلي بكافة المعلومات التي يعرفها عن الإرهابيين في محاولة منه للنجاة بعد تهديد الضابط له.

وكانت حلقة أمس كشفت عن قتل قوات الأمن الوطني لابن شقيقة الظافر، ونجاة الإرهابي “عثمان” أو الظافر هو وزوجة القتيل. 

وفي مسلسل حرب يجسد النجم أحمد السقا دور الإرهابي الذي استطاع الانضمام إلى الجماعات الإرهابية ومن خلالها يحاول عبر الحلقات فرض السيطرة والهيمنة على الأوضاع من خلال التخريب والتدمير في البلاد متبنيًا الفكر التكفيري، لذا يدخل في صراع مع الدولة ومؤسساتها، وذلك في مغامرة درامية جديدة للسقا.

بينما يقدم الفنان محمد فراج دور ضابط أمن وطني الذي يكشف عمليات ذلك الإرهابي وجماعته.


ومسلسل حرب يعرض في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءً، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.


كما يعرض مسلسل حرب على قناة" ON دراما" في تمام الساعة 10.45 مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 4.45 صباحًا،  بينما الإعادة الثانية تكون في الساعة 12.15 ظهرًا، و الإعادة الثالثة في الساعة 4.45 عصرًا.

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