الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أيام قليلة ويحل عيد الفطر.. متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر وعددها؟

صلاة العيد
صلاة العيد

أكدت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الفطر 2023، يوافق يوم الجمعة المقبل 21 أبريل 2023، فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1444 لتعلن موعد بداية عيد الفطر فلكيا، لتحسم الأمر دينيا فيما يخص موعد عيد الفطر المبارك.

تكبيرات العيد 

ودرج بعض الصحابة منهم سيدنا سلمان الفارسي وتوارث المصلون صيغة تكبيرات العيد، وذلك التكبير بصيغة: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد).

تكبيرات العيد في مصر

أما تكبيرات العيد في مصر لها صيغة أخرى، صيغة مشهورة درج المصريون من قديم الزمان وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وقالت دار الإفتاء إن زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

موعد رؤية هلال شهر شوال 1444 لتحديد أول أيام عيد الفطر 2023

متى تبدأ تكبيرات العيد؟

وحول سؤال متى تبدأ تكبيرات العيد؟ استدل الفقهاء على استحباب تكبير العيد جماعةً جَهْرًا بأدلة كثيرة، فيما أكدت دار الإفتاء أن تكبيرات عيد الفطر يبدأ وقتها من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة.

وأكدت دار الإفتاء أن وقت تكبير عيد الفطر يبدأ عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

أما في صلاة العيد، يختلف عدد تكبيرات العيد بين الركعتين الأولى والثانية، فيبلغ عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، أما في الركعة الثانية فهي 5 تكبيرات، وذلك وفقا لدار الإفتاء.

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