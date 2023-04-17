"أعوذ بك من الشرور".. أهم الأدعية في آخر أيام شهر رمضان

ثلاثة أيام فقط، تفصلنا عن نهاية شهر رمضان وبداية أيام عيد الفطر، لذا يحرص المسلمون على تأدية العبادات جيدًا لنيل رضاء الله في الأيام الأخيرة من شهر رمضان أكثر من أي وقتٍ مضى، وخلال الساعات الماضية تزايدت عمليات البحث حول الأدعية المستحبة في آخر أيام رمضان، والتي ينال بسببها المسلم رضاء الله، ترصد “الدستور” أبرزها في السطور التالية.

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".

كما يندرج ضمن الأدعية التي يستحب ترديدها آخر أيام رمضان: "اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعوذ بوجهك الكريم أن تغيب الشمس من هذا اليوم، أو يطلع الفجر من هذه الليلة، ولك في قبلي ذنب أو تبعة، تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك".

الرسول (ص) كان دومًا يردد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان: "يا ملّين الحديد لداوود، يا كاشف الكرب العظيم عن أيوب، صل على محمد وعلى أهل بيت محمد وهب لي فكاك رقبتي من النار وكل تبعة وذنب لك قبلي، واختم لي بالرضا والجنة، يا الله يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما".

ويحظى الدعاء في شهر رمضان بأهمية كبيرة؛ نظرًا لأن هذا الشهر الفضيل به توقيت استجابة كما أن الله يختص الصائم باستجابة الدعاء وإعطاء الثواب للمسلم، لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):"ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم".. رواه الترمذى وابن ماجه، لذا فإن هذه الأدعية كنز للمسلم في آخر أيام الشهر الفضيل.