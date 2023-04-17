الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26.. "نادرة" تكشف مؤامرة "عبد الجبار" لقتلها

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت الحلقة 26 من مسلسل “عملة نادرة” منذ قليل، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان، والفنان كمال أبو ريه، باستكمال مشهد دميانة "جومانا مراد"، التي ذهبت لقتل نادرة "نيلل كريم".

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

جاء ذلك بعد أن هددها عبد الجبار "جمال سليمان" ورفض دفع مبلغ الـ5 مليون جنيه مقابل قتل “نادرة”.

وبررت “دميانة” لـ"نادرة" قائلًة: “لو خيروكي بينك وبين حد تاني هتختاري مين؟”.

مسلسل عملة نادرة 

المبدعة نيللي كريم تتعطش دائما إلى تقديم فن هادف يسلط الضوء على القضايا التي تلمس قلب المجتمع المصري وفي هذا المسلسل أبدعت في تجسيد دور نادرة امرأة صعيدية أرملة فقدت زوجها نتيجة الطمع والورث والأرض.

ووجدت “نادرة” نفسها وحيدة في مواجهة بطش وجبروت جد ابنها “عبد الجبار” جمال سليمان، الذي يسعى للاستيلاء على حق وصاية نجلها ليحرمها من الميراث، كذلك كان هو الشخص الذي حرمها من أبيها وكان السبب في قتله.

عملة نادرة الحلقة 26.. هل تسامح نيللي كريم دميانة؟

المسلسل يناقش العديد من القضايا الأخرى منها العنف الأسري وزواج القاصرات وقضية حرمان المرأة من التعليم والآثار وجرائم الجماعات الدينية باسم الإسلام.

مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة

يمكنك مشاهدة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 7.30 مساءً، وتتم الإعادة في الساعة ال1 صباحا.

كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

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موعد عرض الحلقة 26 من "عملة نادرة" اليوم الإثنين

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