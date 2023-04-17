الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 26 من "عملة نادرة" اليوم الإثنين

نيللي كريم
نيللي كريم

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم تجسد دور “نادرة”، التي قررت خلال أحداث المسلسل أن ترسخ حياتها للانتقام من جمال سليمان يجسد دور “عبدالجبار” وعائلته، وخلال أحداث الحلقات الماضية استطاعت أن تقدم ما يمكن أن تستطيع فعله المرأة إذا قررت الانتقام.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 26:

موعد عرض مسلسل عملة نادرة:

يمكن للمشاهدين ومحبي مسلسل عملة نادرة متابعة حلقة اليوم الاثنين على شاشة سي بي سي- CBC خلال شهر رمضان المبارك، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساء، ويعاد عرض الحلقة من مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30، كما يعرض مسلسل عملة نادرة أيضًا على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء.

ويتمكن البعض غير المتواجدين بالمنازل متابعة الحلقة لحظة عرضها من خلال الهاتف المحمول عبر منصة واتش إت - WAtch IT في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل عملة نادرة:

في دور مختلف عنها كليًا تقدم الفنانة نيللي كريم عمل درامي جديد خلال السباق الرمضاني للعام 2023، وتجسد خلاله شخصية نادرة التى تعيش معاناة تحاصر المرأة في الصعيد، وأبرزها حرمان المرأة ومنعها من أن تورث أرض كونها نسوية، و يتم تعويضها بالأموال ومن تخالف ذلك تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.

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