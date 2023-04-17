عملة نادرة الحلقة 26.. هل تسامح نيللي كريم دميانة؟

تتصاعد الأحداث في مسلسل عملة نادرة الحلقة 26، فجمال سليمان الذي يجسد دور عبد الجبار لا يفكر سوى في الانتقام من نادرة التي تجسدها نيللي كريم بعد كل الأذى الذي ألحقته به وبثروته وبعائلته بدافع انتقامها من الشخص الذي دمر حياتها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 26

وانتهت الحلقة الماضية على استعانة عبد الجبار بدميانة التي تجسد دورها جومانة مراد والتي تعتبر صديقة نادرة المقربة من أجل أن تقوم بقتلها، وعلى الرغم من أنها رفضت لكن تهديد عبد الجبار لها كان أقوى من حبها لصديقة عمرها، حيث قرر أن يقتلها برصاصة واحدة إذا لم تنفذ أمره.

واضطرت دميانة إلى الانصياع لأوامره وقامت بتجهيز فطير مسموم من أجل نادرة وذهبت إليها، والأخيرة استقبلتها بحفاوة كبيرة لكنها كانت تشعر بأنها تنوي أن تفعل بها شيئا، وانتهت أحداث الحلقة على سؤال نادرة بدميانة "كم دفع لكي عبد الجبار نظير تسميمي".

تسميم نادرة

في الحقيقة استطاع مسلسل عملة نادرة أن يستحوذ على إعجاب الكثيرين الذين أشادوا بقوة الشخصيات والقصة والحبكة الدرامية، وبدأ الجميع يتسائل عن رد فعل نادرة عن رغبة صديقتها في تسميمها هل سوف تسامحها؟.

من المؤكد أن نادرة ستقوم بمسامحة دميانة لأنها ستعرف كم التهديدات التي تعرضت لها، وأنها مغلوبة على أمرها لكنها ستسعى إلى الانتقام أكثر من عبد الجبار الذي أراد قتلها وربما يمكن أن نقول أن نهايته قد اقتربت.

من المؤكد أيضا أن نادرة ستخبر عائلة أبو عصاية التي يجسدها كمال أبو رية بما أراد عبد الجبار أن يفعله بها، وبالطبع لن يتقبلوا هذا خاصة وأن نادرة الآن في حمايتهم.

مسلسل عملة نادرة

المسلسل من بطولة نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة وتقدم حكاية امرأة صعيدية تحارب من أجل ميراثها بعد وفاة زوجها في ظل عدد من العادات والتقاليد الظالمة التي تحاول أن تأخذ منها حق الوصاية على طفلها وأن تجبرها على الزواج، والعديد من القضايا الشائكة الأخرى التي تظهر ضمن أحداث المسلسل.

ويضم العمل باقة من أروع النجوم على رأسهم نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وجومانة مراد وهشام عاشور ومحمد فهيم وأحمد فهيم ومحمد لطفي.