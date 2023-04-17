"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة

تتعاون وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، مع الأزهر الشريف تنفيذ فعاليات رواق الأزهر للطفل والأسرة بمراكز الشباب.

ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ، تعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والشباب والأسر المصرية داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى النهوض بالقيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر ، الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية .

تناول الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بمراكز الشباب هذا الأسبوع: فضل ليلة القدر، كيف نستقبل ليلة القدر ، الصلح وعدم الخصام ، فضل العشر الاواخر من رمضان.

كما تناولت لقاءات الرواق بكافة المحافظات من قبل القضايا الآتية: شهر رمضان مدرسة أخلاقية وإيمانية، كما أنه شهر الانتصارات والفتوحات، التعرف علي الأخلاق والقيم التى نتعلمها من فتح مكة وكيف يكون العفو عند المقدرة والتى تجسدت عند دخول الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا ومع ذلك قال "اذهبوا فأنتم الطلقاء " وغيرها من الأخلاق، الدروس المستفادة التى نتعلمها من غزوة بدر الكبرى.

وشمل الحديث شهر رمضان مدرسة أخلاقية وإيمانية، كما أنه شهر الانتصارات والفتوحات، فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى رمضان ، أهمية أداء الأمانة، فضل الصدق فى القرآن الكريم ،فضل حفظ القرآن الكريم، الدين وعلاقته بالرياضة ، عناية الدين بالنشء والشباب والأسرة أخلاقيا وتربويا ومن جميع الجوانب ، والتأكيد على أهمية التواصل بين أعضاء الأسرة الواحدة.

جانب من الحدث

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