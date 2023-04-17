مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "سيف" يحاول الصلح بين "عايدة" و"جعفر"

حرص “سيف” الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش على الذهاب لـ"عايدة" التي تجسد دورها الفنانة زينة للصلح بينها وبين “جعفر” الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة المعروض عبر قناة دي ام سي الفضائية.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

واعتقدت “عايدة” أن “جعفر” هو الذي أمر “سيف” للذهاب لها إلا أنه نفى ذلك تماما وقال لها إنه يريد أن يصحح الأفكار الخاطئة التي تعتقدها وقال لها إن “جعفر” يحبها بشكل كبير وأنه ليس لديه علاقه بما حدث لها وإجهاض جنينها.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

مسلسل جعفر العمدة يعرض يوميًا خلال شهر رمضان في التوقيتات التالية:

قناة دي إم سي دراما عقب أذان المغرب مباشرة في الساعة السادسة والربع مساءً ويعاد المسلسل الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

منصة واتش إت الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة.

قناة دي إم سي العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً والإعادة الساعة الخامسة صباحًا، الإعادة الثانية الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من:

النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب.

النجمة منة فضالي، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة.

الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم.

الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جوري بكر، الفنان طارق النهري.

الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق.

إنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



