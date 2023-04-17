الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26.. "جعفر" يتربص لـ"دلال" لكشف علاقتها بـ"بلال شامة"

ايمان العاصي
ايمان العاصي

بدأت الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان بمشهد رؤيته لزوجته “دلال” التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي داخل المستشفى التي كان يتواجد فيها “بلال شامة” الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

وخلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة لاحظت “دلال” وجود سيارة “جعفر" أمام المستشفى وشكت أنه يراقبها وأسرعت على الفور لمغادرة المستشفى، وتعجب “جعفر” من تواجدها وتسأل عن علاقتها ببلال شامة.

وبدأ “جعفر” أن يربط الأحداث بعضها البعض خاصة بعد ان أخبرته والدته “وصيفه” التي تجسد دورها النجمة هالة صدقي في حلقة أمس أن “دلال” تخفي وراءها شيئا ما وأنها تعلم بأن “عايدة” التي تجسد دورها النجمة زينة اجهض نجلها دون أن يخبرها أحد بذلك.

وعلى الفور وضعت “دلال” خطة لإخراجها من هذه الأزمة وكذبت على “ثريا” التي تجسد دورها الفنانة مي كساب وقالت لها إن هناك اتصال من شخص مجهول أبلغها بمكان بلال شامة وأنها ذهبت على الفور لمكان تواجده ولكنها وجدته غادر المستشفى كي تبرئ نفسها من أي اتهام يوجهه لها “جعفر”.

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مواعيد عرض جعفر العمدة 

ويعرض مسلسل “جعفر العمدة” على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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