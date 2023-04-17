جعفر العمدة يسيطر على محركات البحث.. و"وداد" الأكثر بحثا

سيطر مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان على محركات البحث عبر شبكة الإنترنت، بعدما شهدت الحلقات السابقة أحداث عديدة مثيرة دفعت الجمهور للتعلق بالمسلسل والفضول في معرفة كيف سيصل إلى ابنه في النهاية.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

ومنذ الأمس يسيطر مسلسل جعفر العمدة على محركات البحث، فكانت في الساعة الثانية صباحًا 97 عملية بحث في الدقيقة على محرك جوجل، بينما زادت خلال الساعات التالية وأصبحت 100 عملية بحث في الدقيقة مع اقتراب عرض المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

وعلى صعيد المحافظات، تعتبر الأقصر هى أعلى المحافظات في البحث عن مسلسل جعفر العمدة بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، تليها الوادي الجديد 97 عملية بحث في الدقيقة ثم أسيوط 87 عملية بحث في الدقيقة،أما أسوان فكانت 81 عملية بحث في الدقيقة وأخيرًا سوهاج 80 عملية بحث في الدقيقة.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

أما الموضوعات التي يبحث عنها الجمهور حول المسلسل فكانت: "الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة، وداد في مسلسل جعفر العمدة، القنوات الناقلة لمسلسل جعفر العمدة، مسلسل جعفر العمدة dmc، مسلسل جعفر العمدة".

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.