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ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. زلة لسان تكشف إيمان العاصي

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تصدر ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، للنجم محمد رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، علي من عدم عرضها حتي الأن، عقب نهاية الحلقة الـ 25 على أحداث مشوقة.

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

وكشفت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، على العديد من المفاجأت ومنها، اعترف "شوقي فتح الله" منذر رياحنة، لـ “جعفر ” محمد رمضان،، أن “بلال شامة” مجدي بدر، لا يزال حيا ويرقد في المستشفى.

وقام جعفر العمدة بتوكيل “نعيم” عصام السقا، أن يبحث عن مكان بلال شامة، ليجده ويذهب إلى المستشفي، وتنتهي الحلقة على رؤية جعفر العمدة لزوجته"دلال" ايمان العاصي"، اثناء ذهابها إلى المستشفي وزيارتها لبلال شامة في الوقت نفسه.

كما شهدت الحلقة، وقوع الطلاق بين جعفر العمدة وعايدة خلال تواجدها في المستشفى التي تم نقلها اليها بعد تعدي سيدات عليها بالضرب لاسقاط جنينها، عقب اتهامها له بإنه هو المتسبب في الحادث.

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زلة لسان تكشف دلال

وخلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 وقعت “دلال” اسم الشخصية التي تجسدها الفنانة إيمان العاصي، في خطأ فادح أمام عائلة زوجها، يمكن أن يتسبب عن كشفها أمام “جعفر”، وأنها هي المتسببة الأولى والأخيرة في حادث إجهاض “عايدة”، حيث ظهرت وهي جالسة  برفقة زوجات "جعفر"ووالدته وهم يتحدثون عن “عايدة ” الزوجة الرابعة لجعفر، ويتسائلوا لماذا قام الأخير بتطليقها، لترد والدته : "مقاليش السبب بس إنتوا لازم تحملوا بسرعة قبل ما يغير رأيه"، لتعقب “دلال” قائلة:"أكيد طلقها عشان سقطت"، ليتعجب الجميع من أين علمت دلال بسقوط جنين عايدة؟.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ، حول شخصية جعفر العمدة والذي يجسدها محمد رمضان، لديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ويعيش مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك محمد رمضان البطولة كلاً من إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، هالة صدقى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، تأليف وإخراج محمد سامى.

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