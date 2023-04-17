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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم "الانتقام" على حلقة اليوم الـ26 من مسلسل جعفر العمدة التي من المقرر عرضها اليوم، وذلك بعدما انكشف أمر دلال والتي تلعب دورها النجمة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم رمضان في المسلسل.

وشهدت الحلقات السابقة شكوك حول دلال بأنها السبب في خطف نجل محمد رمضان أثناء ولادة مي كساب الزوجة الأولى له في المستشفى منذ 19 عامًا، وكذلك إجهاض عايدة الزوجة الرابعة له.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26

ومن المقرر أنُ يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 26 على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. زلة لسان تكشف إيمان العاصي

ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. كواليس كشف حقيقة دلال

 

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وصل جعفر لبلال شامة الذي كان أصيب في حادث سير وتم حجزه في المستشفى خلال الحلقات السابقة، وكان يسعى الجميع للوصول إليه، إلا أنه فوجيء بزوجته دلال في المستشفى وكانت تسأل على بلال شامة أيضًا، لتنتهي الحلقة على ذلك.

وكانت دلال على علاقة قديمة ببلال شامة حيث أنه هو من خطف نجل رمضان بأمر منها بسبب غيرتها من مي كساب بعد ولادتها وحتى لا تكون هي الوحيدة التي ليس لديها أطفال.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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