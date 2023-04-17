مصرع طالب وإصابة آخر في مشاجرة بالاسلحة النارية في مركز أبوتشت بقنا

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بمركز ابوتشت، وأسفر عن مصرع طالب وإصابة آخر



وبعد الفحص تبين مقتل" أحمد عربي، يبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة كرم محمود، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

تم نقلهما إلى مستشفى أبوتشت المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

في سياق آخر كان قد أصيب طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه، إثر تعدي أسرة مريض عليه بالضرب، داخل مستشفى قنا العام.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا بورود بلاغ من مستشفى قنا العام بتعدي أسرة مريض على طبيب جراحة بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، إلى المستشفى وتبين إصابة طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه إثر التعدي عليه من أسرة مريض.

وكشفت التحريات أن أسرة طفل مريض أجرى الطبيب عليه الكشف وتبين أن حالته مستقرة وأبلغهم بذلك، وفي ذات التوقيت دخل مريض آخر في حادث فأسرع عليه الطبيب لعلاجه، مما أثار غضب المتهمين لأنه ترك طفلهم وتعدوا عليه بالضرب.

تم ضبط 3 متهمين وتحرر محضر رقم " ٤٩٨١ لسنه ٢٠٢٣ جنح قسم قنا" جاري التحقيق معهم فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.