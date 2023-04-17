مواعيد عرض الحلقة 27 من مسلسل سره الباتع

ينتظر متابعو مسلسل سره الباتع عرض الحلقة 27، ذلك العمل الذي يناقش نظرية التفاف الشعب المصري حول الأساطير التي وجدوها في المقاومة الشعبية والنضال الوطني.

ويظهر المخرج والمعالج الدرامي لمسلسل سره الباتع المخرج خالد يوسف، هذه النظرية من خلال شخصية حامد، الشاب الذي يتصدى لجنود الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، والذي صوره بأنه صاحب قوى خارقة، والمنقذ لكل أهالي قرية شطانوف، والذين ضحوا بأرواحهم فداء له، ولحمايته من السقوط في قبضة الفرنسيين، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

ويستطرد مسلسل سره الباتع في حلقاته الحديث حول تحول حامد لمثل أعلى لكل شباب القرية، الذين قطعوا أصابع أيديهم، ودقوا الوشوم على جبينهم اقتداء بحامد، والذي يجسد دوره الفنان المبدع احمد صلاح السعدني.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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