سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية دون حدوث خسائر في الأرواح

شهدت منطقه كرموز التابعة نطاق حي غرب الإسكندرية، بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق في شارع الرساله من شارع خوفو دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الاهالي بسقوط واجهة منزل مكون من 3 طوابق في شارع الرساله من شارع خوفو دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار رقم 4 شارع حسن غزلان من الرساله خوفو كرموز مكون من أرضي وثلاثة ادوار علوي، له قرار أزاله ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحاث والشقه باسم شقيقته في الدور الارضي وهو مقيم بها منذ شهرين ولا يوجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص مصرعه اسفل انقاض عقار قديم خالي من السكان انهار سقفه بحارة المغاربة، بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وانقاذ 3 أشخاص مصابين بكدمات وكسور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار انهيار العقار وتحديد التلفيات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي ملف العقار من الحي لفحصه، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، مما تسبب في مصرع وأصابه 4 الأشخاص اسفله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وقوات من الحماية المدنية وترافقها سيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

والمعاينة الأولية والفحص تبين إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة

مكون من 4 طوابق وانه صادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 ، وأن السقف المنهار سقط علي محل أسفل العقار محل البلاغ ، دائرة قسم المنشية التابع لحي الجمرك، وتم إنقاذ 3 أشخاص من اسفل الأنقاض مصابين بكسور وكدمات، وانتشال جثه شخص آخر يدعي اشرف، 51 سنة، أسفل انقاض العقار من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والجثة الي مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.