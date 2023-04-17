الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 135كيلو فسيخ للتأكد من صلاحيتها بحملة على أسواق الأسماك المملحة في الإسكندرية

التحفظ على كميات
التحفظ على كميات من الفسيخ بأسواق الإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بأسواق ومحلات الأسماك المملحة خلال عيد شم النسيم، مما أسفر عن التحفظ على كميات للتأكد من صلاحيتها.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشدده من  المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجديد الرقابة على أسواق الأسماك والأسماك المملحة خلال فتره الأعياد وشم النسيم.


قامت إدارة المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة واشراف احمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع الطب البيطري، ومديرية الصحة بشن حملات مشتركة على أسواق الأسماك، والأسماك المملحة بمنطقة المنتزة.

ونتج عن الحملات التحفظ على كميات من الفسيخ لإرسالها لمعامل التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي وهي:  التحفظ على كمية 50 كجم فسيخ بمنطقة طوسون، و كمية 50 كجم فسيخ بمنطقة الفلكى، و35 كجم فسيخ  بمنطقة الفلكى، كما تم أخذ 6 عينات من عدد من  المحلات عبارة عن رنجة وفسيخ وسردين، و تم اتخاذ كافة الإجراءات لتحليل العينات بالتعامل المختصة.
 

وكانت قد أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، عن استعداداتها لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات، من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، برئاسة وكيل الوزارة، لمتابعة أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة، فضلا عن عقد غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة شكاوى المواطنين لسرعة حلها.


ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع حلول أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم، بمختلف القطاعات والمرافق العامة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على  توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين، مع تنظيم حملات رقابية لتفتيش بداخل نطاق أحياء المحافظة طوال فترة الاحتفالات.

وشدد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأغذية المخالفة المعروضة بالأسواق.
 

التحفظ على كميات من الفسيخ بأسواق الإسكندرية

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حملات بأسواق ومحلات الأسماك مديرية التموين والتجارة الداخلية الإسكندرية تحليل العينات موسم الأعياد والمناسبات

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