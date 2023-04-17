الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعه 23 من لحوم إطعام الطعام

جانب من التسليم
جانب من التسليم

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين تسليم الدفعة 23  من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 3 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية  من مستحقي تكافل وكرامة ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف.

وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 57 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " المحافظ  "  جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية  علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  حفل توزيع جوائز مسابقة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لحفظ القرآن الكريم والانشاد الديني علي مستوي المحافظة تحت رعاية النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف بالدقهلية .
جاء ذلك بحضور اللواء خالد عيد مدير المخابرات العامة لمنقطة شرق الدلتا، والعميد وائل ابو الفتوح مدير المخابرات الحربية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف ، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور يوسف السيد عامر رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب وحيد فودة، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب طارق عبد العزيز، والنائب رضا الشافعي، والنائب عبده ابو عايشه، والنائبة شيماء نبية، والنائبة نسرين عمر ، والنائبة ولاء عبد الفتاح .

جانب من التسليم

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IMG-20230417-WA0015
Screenshot_20230417-155936
Screenshot_20230417-155936
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الطعام لحوم

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