تحت الوصاية الحلقة 11.. هل تفقد منى زكي ابنها "ياسين"

تستمر أحداث مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بالتصاعد يوم تلو الآخر، حيثُ تواجه «حنان» التي تُجسدها الفنانة منى زكي العديد من التحديات والأزمات اللاحقة.

احداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 11

وتشهد الحلقة 11 من مسلسل تحت الوصاية، والمقرر إذاعتها مساء اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المُثيرة، والمفاجآت المتتالية، منها تمرد «ياسين» ابن منى زكي وسفره للعمل بورشه جده بعد مشادة بينه وبين والدته، جعلته يترك البيت في غيابها.

وترصد الحلقة الحادية عشر من مسلسل تحت الوصاية، محاولات منى زكي لمنع ابنها الأكبر «ياسين» من السفر إلى الإسكندرية والعمل مع جده بورشة التصليح، بعد أن فعل ذلك في الحلقة الماضية، فضلاً عن التحديات الجديدة التي ستشهدها حنان (منى زكي) في ميناء دمياط بين الصيادين.

وتسائل الجمهور حول حلقة اليوم، هل يترك ياسين البيت مرة ثانية في غياب منى زكي، ويذهب إلى جده ويترك شقيقته الرضيعة؟، أم تحتضنه منى زكي وتُعيده قبل أن يضيع منها، وسط كل التحديات والظروف التي تواجهها.

وكانت الحلقة السابقة من مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة منى زكي، قد شهدت محاولة "صالح" دياب العمل فى ورشة والده الخاصة بالحدادة، ولكنه لا يعلم أسلوب المهنة ما تسبب في إحراج زبون له بأنه لم يستطع أن ينجز له الباب الحديد.

وذهبت "حنان" منى زكي إلى المنزل ولكنها لم تجد ابنها "ياسين"، وسألت "زكريا" أحمد خالد صالح عنه، ولكنه أخبرها أنه لا يعلم شيئًا عنه، وبحثت عنه في الشارع ووجدته يلعب الكرة مع بعض من أصدقائه، وعاملته بشك عنيف وقامت بضربه وتعنيفه أمام زملائه بعدما ترك شقيقته على الرصيف بجواره أثناء لعبه كرة القدم، وقامت بتمزيق الكرة مما أغضب "ياسين" عمر شريف وتركها وفر هاربًا.

مسلسل تحت الوصاية

تدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

ومسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.