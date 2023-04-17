توزيع لحوم مجانًا على 100 أسرة بكنيسة مارجرجس فى كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع لحوم مجانًا على عدد 100 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مارى جرجس بالحامول فى محافظة كفرالشيخ .

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إنه تم توزيع عدد (200) كيلو لحوم على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أن الجمعية تحرص دائمًا على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، في قرى ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا لتوزيع الشنط الرمضانية علي الأسر المستحقة وغير القادرة.