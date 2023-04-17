الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع لحوم مجانًا على 100 أسرة بكنيسة مارجرجس فى كفر الشيخ

خلال توزيع اللحوم
خلال توزيع اللحوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع لحوم مجانًا على عدد 100 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة مارى جرجس بالحامول فى محافظة كفرالشيخ .

جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية  التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إنه تم توزيع عدد (200) كيلو لحوم على 100 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسيحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كل الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أن الجمعية تحرص دائمًا على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، في قرى ومدن المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا لتوزيع الشنط الرمضانية علي الأسر المستحقة وغير القادرة. 

الأورمان كفر الشيخ لحوم الحامول كنيسة مارجرجس

الأكثر قراءة

مصدر فى الجبلاية يكشف لـ"الدستور" حقيقة إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه

الزمالك يزيل لافتة رضا عبد العال من حديقة النادي

تفاصيل المرحلة الثانية لمشروعات الإسكان بالنسيم والورد في حدائق العاصمة

"الإحصاء": 13.4% نموًا فى الرحلات الجوية خلال الربع الأخير من 2022

دعاء حكم: محمد سامي سر نجاح مسلسل "جعفر العمدة"

أيمن أشرف للزمالك: سأنتظر مصيرى مع الأهلى لنهاية الموسم قبل التوقيع لأى نادٍ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟